Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce) ha deciso di mantenere i tassi di interesse invariati. Il tasso sui depositi rimane al 4 per cento, mentre quelli sulle operazioni di rifinanziamento principali e marginali vengono confermati rispettivamente al 4,5 e al 4,75 per cento.

Secondo le ultime proiezioni per l’area dell’euro formulate dall’Eurosistema, il tasso di inflazione dovrebbe ridursi “gradualmente” nel corso del prossimo anno per poi “avvicinarsi” all’obiettivo del 2 per cento nel 2025. L’inflazione principale dovrebbe collocarsi in media al 5,4 per cento nel 2023, al 2,7 per cento nel 2024, al 2,1 per cento nel 2025 e all’1,9 per cento nel 2026. Rispetto alle stime di settembre, sono state riviste al ribasso le proiezioni per il 2023 e “specialmente” per il 2024. E' quanto comunicato dal Consiglio direttivo della Bce che resta “determinato ad assicurare il ritorno tempestivo dell’inflazione all’obiettivo del 2 per cento nel medio periodo”.

Lo stesso Consiglio riferisce anche che il portafoglio del Programma per l’acquisto di titoli (App) si sta riducendo “a un ritmo misurato e prevedibile”, dato che l’Eurosistema non reinveste più il capitale rimborsato sui titoli in scadenza. Inoltre, da Francoforte fanno sapere che lo Strumento di protezione del meccanismo di trasmissione della politica monetaria può essere utilizzato “per contrastare ingiustificate, disordinate dinamiche di mercato che mettano seriamente a repentaglio la trasmissione della politica monetaria in tutti i Paesi dell’area dell’euro, consentendo così al Consiglio direttivo di assolvere con più efficacia il proprio mandato della stabilità dei prezzi”.