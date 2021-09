"Auspichiamo la ripresa del dialogo tra ITA e sindacati nell'ambito della definizione dell'avvio della nuova compagnia aerea. Crediamo nell'importanza della contrattazione collettiva quale strumento per coniugare produttività, partecipazione, innovazione e diritti. Soprattutto in un settore come quello del trasporto aereo, che nella nostra regione costituisce un asset strategico, l'innovazione organizzativa può e deve costituire la base di nuove e positive relazioni industriali".



Così in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro e Formazione della Regione Lazio.