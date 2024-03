“Un risultato straordinario targato governo Meloni, in cui forse nessuno di noi aveva osato credere. Mentre Pd e Cinque Stelle mietevano record per la devastazione dei conti pubblici, la continua delusione delle attese degli investitori internazionali e la performance macroeconomica peggiore dell’Eurozona, oggi celebriamo un rapporto debito-Pil più di tre punti percentuali al disotto delle previsioni, all’interno di una discesa altrettanto marcata. L’esecutivo di centrodestra era riuscito a garantire che quel dato rimanesse più o meno stabile nel tempo, nonostante il fardello del Superbonus e di altri sprechi giallorossi, come anche in un contesto globale molto incerto: sarebbe stato già un successo. Invece, nonostante la ‘radioattività’ di una vecchia gestione dissennata, oggi il Paese è in crescita e i numeri lo dimostrano.

Questa bella sorpresa rovina la festa a chi, dopo aver massacrato il bilancio dello Stato, si concede una sbornia per lo 0,3% in più in un’elezione regionale. Noi stiamo abituando la Nazione a ben altri numeri su ben altri temi!”. Lo dichiara Marco Osnato – deputato di Fratelli d’Italia, presidente della Commissione Finanze e responsabile economico del partito – a commento delle stime Istat secondo cui quell’indicatore è risultato pari al 137,3% nel 2023, a fronte del 140,5% del 2022 e del 140,2% stimato nella Nadef.