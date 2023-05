Dalle ultime rilevazioni dell'Istat è emerso che ad aprile il Nic, Indice Nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, registra un aumento dello 0,4% su base mensile e dell'8,2% su base annua, da +7,6% nel mese precedente. L'Istat spiega inoltre che la fase di rientro dell'inflazione si interrompe soprattutto a causa di una nuova accelerazione della dinamica tendenziale dei prezzi dei beni energetici non regolamentati.

Capitolo a parte per i prezzi dei prodotti alimentari lavorati e non non lavorati, che invece registrano una frenata: si accentua, sempre ad aprile, la decelerazione su base tendenziale dei prezzi del cosiddetto "carrello della spesa" (beni alimentari, per la cura della casa e della persona. Per quanto riguarda il settore alimentare, si registra un'attenuazione della crescita sia i prezzi dei prodotti lavorati (da +15,3% a +14,0%), sia quelli dei beni non lavorati (da +9,1% a +8,4%).