“Potrebbe accadere, anche se non è ancora nel nostro scenario base, che tra le fine del 2022 e l'inizio del 2023 ci sia una leggera recessione, ma non crediamo che sarebbe sufficiente a domare l'inflazione e quindi non possiamo semplicemente lasciare che le cose si sistemino da sole”. Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, nel suo intervento alla conferenza "Sustainability and Money: Shaping the Economy of the Future" della banca centrale della Lettonia. “Dobbiamo trovare il tasso di interesse che ci aiuti a raggiungere il nostro target e lo faremo”, ha aggiunto.