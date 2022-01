"Questo primo incontro è la prosecuzione del lavoro che abbiamo impostato con il metodo del dialogo sociale e che deve portare in tempi relativamente brevi ad interventi di riforma". Così Andrea Orlando, ministro del Lavoro, all'inizio dell'incontro coi sindacati per discutere sulla riforma delle pensioni. "Definiremo un calendario di incontri con i quali affronteremo tre questioni principali", relative a contribuzione ed equilibrio finanziario nonché futuro dei giovani e di chi rischia di avere pensioni "non adeguate" oltre che alla previdenza complementare.