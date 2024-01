Secondo il Federal Labour Office, la disoccupazione in Germania è rimasta stabile a dicembre. Il tasso di disoccupazione destagionalizzato si è mantenuto al 5,9%, in linea con le previsioni degli analisti.La crescita dei disoccupati è stata di soli 5.000, al di sotto delle stime di consensus di 20.000 e inferiore ai 21.000 registrati a novembre. Il numero totale dei disoccupati, non destagionalizzato, è salito a 2,637 milioni rispetto ai precedenti 2,606 milioni. Quello destagionalizzato è passato a 2,703 milioni da 2,702 milioni.