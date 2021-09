“Dobbiamo lavorare per dare profondità al sistema Paese. La straordinarietà dell’Italia sta nell’ingegno e nella qualità della nostra manodopera. Senza il carbone e petrolio siamo diventati nel dopoguerra la quarta potenza economica mondiale esclusivamente grazie alla nostra creatività e alla capacità nel lavoro”. Lo ha detto Ettore Rosato, vicepresidente della Camera dei deputati e presidente nazionale di Italia Viva alla seconda festa della Confederazione Aepi in corso a Labro.

“Il nostro sistema è fatto soprattutto di piccole e medie imprese, è una caratteristica tipica del nostro Paese che non possiamo cambiare. Dobbiamo dare loro strumenti perché possano continuare ad esportare prodotti di qualità, ma serve investire su innovazione, formazione, infrastrutture e intervenire sul costo del lavoro” ha concluso.