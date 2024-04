Il Fondo Monetario Internazionale (Fmi) ha rilasciato il suo World Economic Outlook, anticipando una modesta crescita dell'economia italiana dello 0,7% sia nel 2024 che nel 2025. Questo dato è stato rivisto al ribasso di 0,4 punti percentuali rispetto alle precedenti previsioni. L'Fmi prevede che l'inflazione in Italia dovrebbe registrare un aumento dell'1,7% nel 2024, salendo al 2,0% nel 2025, mostrando un calo significativo rispetto al tasso elevato del 5,9% nel 2023. La disoccupazione è prevista in crescita, passando dal 7,7% del 2023 al 7,8% nel 2024 e all'8% nel 2025.

Secondo l'Fmi l'economia globale manterrà una crescita stabile del 3,2% sia nel 2024 che nel 2025, in linea con il ritmo dell'anno precedente mentre si prevede una leggera accelerazione per le economie avanzate, con una crescita che passerà dall'1,6% nel 2023 all'1,7% nel 2024 e all'1,8% nel 2025. Al contempo, si prevede un modesto rallentamento nei mercati emergenti e nelle economie in via di sviluppo, con una crescita del 4,2% sia nel 2024 che nel 2025, rispetto al 4,3% registrato nel 2023. Si prevede anche una costante diminuzione dell'inflazione