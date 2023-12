I lavoratori del MIM a tempo determinato, i quali pur garantendo il corretto funzionamento delle istituzioni scolastiche in migliaia attendono le retribuzioni da mesi, alcuni addirittura dall’inizio dell’anno scolastico. Provate ad immaginare una docente o ATA i quali devono percorrere decine di chilometri per raggiungere la sede di lavoro. Sono innumerevoli le richieste di aiuto quotidiano da parte dei lavoratori, – aggiunge Aldo Mucci del direttivo nazionale SGS scuola - che si rivolgono a noi , e le segnalazioni da parte delle scuole, impotenti ad agire dopo il caricamento del contratto e il controllo sullo stato di lavorazione della rata, dal momento che una volta autorizzati, i pagamenti sono tutti in carico a NoiPA.

La nostra organizzazione sindacale sta continuamente inviando segnalazioni di tutti i problemi, sia al Dipartimento delle politiche finanziarie che al Dipartimento dei sistemi informativi, e sta costantemente sollecitando il MIUR a intervenire col MEF. Ma i due ministeri si rimpallano le responsabilità e i lavoratori rimangono senza stipendio”.