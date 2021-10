Paolo Gentiloni, intervenendo nella conferenza stampa sulla revisione della governance economica, ha sottolineato che "l'economia europea si sta riprendendo fortemente dallo shock della pandemia". "E - precisa - dovremmo essere chiari che questo non era scontato: non era inevitabile. No, questa ripresa della crescita sta avvenendo grazie a due fattori chiave: la forza della risposta politica, fiscale e monetaria, nazionale ed europea, che ha evitato danni economici e sociali ben peggiori durante la pandemia; e il successo della campagna di vaccinazione dell'Ue che ha permesso alle nostre economie di riaprire ampiamente dalla primavera".

L'obiettivo principale, aggiunge il Commissario europeo all'Economia, è quello di "puntare a una crescita che sia allo stesso tempo sostenuta e sostenibile, ed è con questo imperativo in mente che rilanciamo questa revisione della nostra governance economica". Per questo, rimarca, "sono necessarie modifiche. Nessuno dei problemi che abbiamo messo sul tavolo quando abbiamo lanciato per la prima volta questa revisione venti mesi fa è diventato irrilevante. Ma alcune delle questioni evidenziate sono diventate ancora più urgenti. E le nuove sfide sono ancora più impegnative. Vorrei evidenziare quattro punti: investimenti, debito, squilibri macroeconomici e Semestre europeo".

Parentesi a parte per la transizione ecologica: "Stimiamo che il fabbisogno aggiuntivo di investimenti pubblici e privati legati alle transizioni verde e digitale sarà di quasi 650 miliardi di euro all'anno fino al 2030. La sola transizione verde rappresenta 520 miliardi di euro all'anno. I settori dell'energia e dei trasporti richiederanno una stima di 390 miliardi all'anno, il 50% in più rispetto al passato. Il Piano per la ripresa e la resilienza contribuirà sicuramente a soddisfare queste esigenze, fornendo 338 miliardi di euro in sovvenzioni e fino a 386 miliardi di euro in prestiti fino al 2026", spiega Gentiloni.