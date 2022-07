L'obiettivo a cui l’Italia deve puntare per far fronte ai possibili rischi di "battuta d’arresto" dell’economia è "accrescere il tasso di occupazione che è particolarmente basso, guardando ai giovani, alle donne e al Mezzogiorno. In questo senso "la riduzione del cuneo fiscale è prioritaria". Lo ha affermato il ministro dell’Economia, Daniele Franco, all'assemblea ABI.