"Per noi l'imperativo oggi è ridurre le tasse per salvaguardare il poter d'acquisto di salari, stipendi, pensioni, per salvaguardare il reddito ed anche per liberare risorse alle famiglie necessarie per rimettere in moto i consumi e la domanda interna". A dichiararlo a margine del Meeting di Rimini è il segretario della Cisl, Luigi Sbarra.