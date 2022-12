Lunedì 5 dicembre, alle ore 11.00, presso la Sala Zuccari del Senato, a Roma, si terrà la presentazione della Relazione Annuale 2022 della Fondazione Enpaia, l’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura, che ha chiuso il 2021 con un utile di oltre 38 milioni di euro.



Saranno presenti all’evento: Giorgio Piazza, Presidente Fondazione Enpaia; Roberto Diacetti, Direttore Generale Fondazione Enpaia; Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Federico Freni, Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze; Patrizio Giacomo La Pietra, Sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste; Luca De Carlo, Presidente della Commissione Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione Agroalimentare del Senato; Stefano Gambuzza, Vicepresidente Confagricoltura; Onofrio Rota, Segretario FAI CISL; Tiziana Stallone, Vicepresidente AdEPP.



Sarà possibile seguire la presentazione sulla webTV del Senato: https://webtv.senato.it