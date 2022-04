Nel 2021 sono stati riscossi dall'Agenzia delle Entrate 13,8 miliardi di euro dall'attivita' di promozione della compliance e dall'attivita' di controllo. E' il dato contenuto nel Def che sottolinea come "i risultati 2021, in analogia con quelli 2020, sono stati condizionati dagli effetti dell'emergenza Covid e degli interventi normativi adottati nel corso dell'anno per sostenere le attivita' economiche". Il risultato si confronta infatti con i circa 20 miliardi di euro raggiunti nei periodi ordinari ed e' legato al blocco delle notifiche disposto durante la pandemia.