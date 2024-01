"La decisione della SEC, a 48 ore dalla gaffe via Twitter/X, è un tassello molto importante e segna un nuovo passo sul piano degli investimenti in criptovalute e tutela dei risparmiatori. Le crypto, come appunto i Bitcoin, sono investimenti molto rischiosi ed è necessario porre attenzione, anche in Italia, a questo fenomeno, in un'ottica di protezione dei piccoli investitori che spesso si lasciano convincere a spostare i propri risparmi in questi sistemi altamente volatili". Così Gerardo Costabile, Presidente di IISFA (Associazione Italiana Digital Forensics) e Ceo DeepCyber (Gruppo Maggioli), in merito al via libera della SEC, l'autorità di vigilanza dei mercati finanziari statunitensi, alla quotazione di un nuovo prodotto di investimento Bitcoin.

Il prodotto autorizzato è un ETF (Exchange-traded fund), un fondo indicizzato che consente agli investitori di beneficiare dell'andamento del Bitcoin senza collocare direttamente i soldi nella valuta digitale.

"Oltre alle attività illecite già spesso oggetto di attenzione da parte degli investigatori - prosegue Costabile - per la parte lecita di utilizzo e in particolare per gli investitori bisogna velocemente seguire la strada della SEC e porre le basi per una tutela delle fasce più deboli, che non hanno tutti gli strumenti per poter maneggiare la materia, più che continuare a ignorare o sottovalutare il fenomeno. Si tratta di forme ancora più a rischio dei famosi Derivati, che tanto hanno fatto penare molti investitori negli anni scorsi. Non si tratta di criminalizzare questo mondo, ma di portarlo a sistema, per tutelare anche i più deboli che hanno avuto, e hanno tuttora, molti problemi sull'argomento".

"Spero, inoltre, in una velocizzazione del progetto di euro digitale anche sotto la guida della Bce e delle banche nazionali, per creare un sistema sano e con minor impatto sulle frodi e cybercrime ai danni dei cittadini" conclude Costabile.