"Il senatore a vita Monti dice che in Italia "non si sentono neppure pronunciare parole come tasse di successione o sul patrimonio o progressività". L'imposta di successione c'è, la progressività è tale da dimezzare i redditi più alti e la patrimoniale l'ha messa lui. #competente". Lo scrive su Twitter il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa.

