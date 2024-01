Le principali borse europee continuano a muoversi in ordine sparso e a registrare movimenti contrastanti, mentre gli indici USA rimangono poco mossi in attesa del verdetto della Fed sui tassi, previsto tra due giorni.

Gli investitori sono in attesa di una conferma dei tassi, supportati dal dinamismo dell'economia americana, mentre sembra che l'ordine di liquidazione di Evergrande, emanato dal tribunale di Hong Kong, non abbia particolari conseguenze.

Tra le piazze europee, Milano è la più colpita (-0,7%), seguita da Madrid (-0,6%) e Francoforte (-0,36%). Parigi rimane invariata, mentre Londra registra un modesto aumento (+0,1%). Il differenziale tra i Btp italiani e i Bund tedeschi decennali scende a 150,6 punti, con il rendimento italiano in calo del 3,74% e quello tedesco al 2,24%. Il dollaro si rafforza a 0,92 euro e 0,78 sterline, mentre il greggio mostra una flessione (Wti -0,96% a 77,24 dollari al barile) e il gas registra un aumento (+2,39% a 28,75 euro al MWh).

Tra le aziende, i petroliferi Repsol (+2,53%), Bp (+1,3%), Shell (+1,27%), Eni (+1,25%) e TotalEnergies (+1,16%) registrano rialzi, mentre Bayer (-6%) è sotto pressione a seguito di una condanna a pagare 2,3 miliardi di dollari negli USA. Philips (-7,94%) è in difficoltà oltreoceano, fermando la vendita di dispositivi a causa di difetti riscontrati. Prosieben (+5,31%) è in luce dopo l'aumento della raccomandazione da parte di Barclays, mentre Holcim (+3,8%) beneficia dello scorporo della filiale nordamericana e della relativa quotazione. Tra i produttori di semiconduttori, Infineon (-2,13%) ed STM (-0,97%) registrano perdite. Nel settore automobilistico, Volvo (-2%) e Renault (-1,15%) sono in ribasso, mentre Stellantis (-0,5%) mostra cautela. Tra le banche, debolezza per Santander (-1,37%), Mps (-1,33%), Credit Agricole (-1,25%) e Intesa (-0,96%), con Unicredit (-0,2%) più cauta.