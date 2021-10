Se ieri la riforma fiscale è entrata in burrasca a causa della Lega che non ha voluto sottoscriverla? “Non entro nel tema politico ma resto sul tema di merito. Rilevo che la spinta sulle riforme che aveva contraddistinto la prima fase dell'attuale governo si è rallentata, ed è una cosa che ci preoccupa perché siamo di fronte ad un'occasione storica: per la prima volta il Paese ha l'occasione di fare quelle riforme che attendiamo da 30 anni, e che ci è sempre stato detto non si potevano fare perché mancavano le risorse. Oggi grazie al Pnrr queste risorse le abbiamo e non possiamo fallire questa occasione”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di 'Zapping', il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, che oggi è intervenuto al programma condotto da Giancarlo Loquenzi.