È stato approvato in serata dal Consiglio dei Ministri il 'Documento programmatico di bilancio per il 2022", contenente le principali linee d'intervento che poi convergeranno nella prossima legge di Bilancio 2022. Con questo organigramma che incornicia la manovra si interverrà su aree importanti come fisco, investimenti pubblici, privati e imprese, sanità, scuola, ricerca e università, regioni ed enti locali e politiche sociali.

Tale documento, che s'ispira al quadro programmatico definito nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia Finanza 2021, ha l'obiettivo principale di rafforzare l'economia post pandemia nonché il tasso di crescita nel medio termine. Nei prossimi giorni sarà trasmesso sia alle autorità europee che al Parlamento italiano. Per quanto riguarda la riunione tenutasi in loco per discutere della questione, la Lega ha espresso una riserva sulle pensioni con quota 102 e 104.