Philip R. Lane, membro del comitato esecutivo della BCE, ha rilasciato una lunga intervista a Le Monde. Le sue parole:

Lo scorso autunno, una recessione nell'area dell'euro all'inizio del 2023 sembrava inevitabile. È stato evitato?

"Sì, gli indicatori mostrano che l'economia europea è cresciuta nei primi mesi dell'anno. I principali fattori alla base di ciò sono stati il ​​calo dei prezzi dell'energia, in particolare del gas, e l'allentamento delle strozzature. Ciò ha determinato un visibile miglioramento della fiducia dei consumatori e delle imprese".

A marzo, la BCE prevedeva una crescita dell'area euro dell'1% per il 2023. Siamo ancora sulla buona strada?

"Tale previsione rimane ragionevole. Ma devo sottolineare che ci sono ancora fattori che stanno causando una notevole incertezza: ci sono molte domande sullo stato dell'economia mondiale, sulla guerra della Russia contro l'Ucraina e sull'impatto della stretta monetaria. È importante ricordare la portata delle sfide che l'Europa e l'economia mondiale devono affrontare. Dopo un periodo abbastanza lungo di calo dei prezzi del gas, il tempo potrebbe cambiare, la guerra potrebbe peggiorare ulteriormente o potrebbero esserci ulteriori cambiamenti nella politica dell'OPEC. Tutto ciò potrebbe far aumentare i prezzi dell'energia - si legge nell'intervista tradotta da Soldi365.com -. E le banche centrali di tutto il mondo hanno alzato i tassi di interesse, il che è stato necessario, ma c'è molta incertezza sull'impatto di questa politica, sul fatto che provocherà un atterraggio morbido per l'economia mondiale o provocherà un rischio al ribasso per prestazione economica".

Quindi, essenzialmente, è un po' meglio del previsto, ma l'economia è ancora più o meno stagnante?

"Non stagnante ma, rispetto a quanto ci aspettavamo prima della pandemia e prima della guerra russa contro l'Ucraina, l'economia europea è attualmente su un percorso molto più modesto".

Uno degli aspetti positivi è che la disoccupazione nell'area dell'euro è rimasta piuttosto bassa, al 6,6%. Questo spiega in parte la resilienza dell'economia europea?

"È una buona notizia. Per molte persone, lo scenario peggiore è perdere il lavoro. Quindi un mercato del lavoro forte è un importante fattore di fiducia per i consumi. Vorrei sottolineare che la forza del mercato del lavoro è stata associata a un forte ritorno dell'immigrazione nell'area dell'euro. Eravamo preoccupati che ci potesse essere meno immigrazione dopo la pandemia, ma sembra che sia tornata. È una fonte di lavoro per tutte quelle industrie che hanno sperimentato carenze di lavoratori. Anche il tasso di partecipazione dei lavoratori più anziani è molto migliore. E lavorare da casa ha permesso a molte persone di entrare a far parte della forza lavoro. Tutto ciò consente all'offerta di lavoro di crescere ed è per questo che possiamo avere un forte mercato del lavoro senza che le pressioni salariali si surriscaldino necessariamente".

Quindi non vede l'inizio di una spirale salari-prezzi? Questa è stata una delle maggiori preoccupazioni per le banche centrali.

"L'anno scorso, i salari sono stati relativamente lenti a muoversi. Molte aziende sono state in grado di aumentare i loro profitti. Quest'anno i salari stanno crescendo di circa il 5%, ben al di sopra del loro tasso normale, ma prevediamo un rallentamento entro la fine dell'anno".

Per la maggior parte delle famiglie si tratta ancora di una diminuzione in termini reali...

"A seguito dello shock energetico, l'area dell'euro ora paga molto di più per le sue importazioni di energia. Questa è una perdita collettiva a cui non si può sfuggire. Dobbiamo accettare che non ci può essere una protezione totale dagli aumenti dei prezzi dovuti all'aumento dei prezzi dell'energia. Sfortunatamente, gli standard di vita devono adeguarsi".

L'inflazione è scesa parecchio, da un picco del 10,6% per l'area dell'euro lo scorso ottobre al 6,9% di marzo. È sotto controllo?

"Questo calo significativo è benvenuto, in quanto riduce la pressione sul costo della vita. L'inflazione dovrebbe continuare a scendere a causa dell'allentamento delle strozzature della catena di approvvigionamento a seguito della normalizzazione dell'economia dopo la pandemia e dell'inversione della situazione energetica. Tuttavia, per le banche centrali, la cosa più importante non è il calo dal 10,6% al 6,9%. La cosa più importante è assicurarci di avvicinarci al nostro obiettivo del 2% entro un periodo di tempo ragionevole".

Perché “entro un periodo di tempo ragionevole”?

"L'inflazione è stata al di sopra del nostro obiettivo dalla metà del 2021, quindi l'inflazione è stata troppo alta per quasi due anni. E più a lungo l'inflazione rimane troppo alta, maggiore è il rischio che le percezioni delle persone cambino, che perdano fiducia nella nostra capacità di tornare al nostro obiettivo del 2%. Al momento non è così, ma è per questo che vogliamo riportare tempestivamente l'inflazione al 2%".

Avete già aumentato i tassi di interesse di 3,5 punti percentuali (il tasso sui depositi della BCE è passato da -0,5% al ​​3%), il che non ha precedenti nella storia dell'area dell'euro. Quanto è stata efficace questa misura finora?

"I mercati e le banche stanno iniziando ad applicare tassi di interesse molto più alti. Di conseguenza, per le famiglie stiamo assistendo a un forte calo della domanda di mutui. Per le imprese, stiamo assistendo a un sostanziale calo degli investimenti. Gli aumenti dei tassi di interesse hanno anche sostenuto un forte apprezzamento dell'euro. Tutti questi impatti continueranno a filtrare attraverso l'economia e questo continuerà a manifestarsi".

In questo contesto, a che punto dovresti smettere di alzare i tassi?

"Per la nostra prossima riunione del Consiglio direttivo del 4 maggio, i dati attuali indicano che dovremmo alzare nuovamente i tassi. Non è ancora il momento giusto per fermarsi. Oltre a ciò, non ho una sfera di cristallo; dipenderà dai dati economici. Ma l'analisi suggerisce che sarebbe inopportuno lasciare il nostro tasso sui depositi all'attuale livello del 3%".

L'inflazione è molto alta dall'autunno 2021. Non teme che sia diventata "appiccicosa"?

"'Appiccicoso' significherebbe che l'inflazione rimarrà dov'è. Ma non è quello che sta accadendo. Ci sono molti fenomeni alla base degli attuali dati sull'inflazione. Prima di tutto, abbiamo avuto la pandemia, che ha creato molti colli di bottiglia. Poi c'è stato lo shock energetico dovuto alla guerra russa contro l'Ucraina. Oggi sono i prezzi del cibo che sono molto alti. Ma il rovescio della medaglia è che i prezzi dell'energia stanno diminuendo più rapidamente del previsto. Le pressioni inflazionistiche permangono in alcuni settori dell'economia, ma si stanno attenuando in altri. Non credo che ci troviamo in una situazione in stile anni '70, quando l'inflazione era di fatto vischiosa. Ma c'è il rischio che potremmo finire lì. Ecco perché è importante che la BCE alzi i suoi tassi di interesse per garantire che l'inflazione ritorni al 2% in modo tempestivo".

A marzo, l'inizio di una crisi bancaria ha scosso i mercati. Come vedi la situazione?

"Le questioni bancarie negli Stati Uniti [crollo di SVB] e in Svizzera [turbolenza al Crédit Suisse fino all'acquisizione da parte di UBS] hanno suscitato una serie di domande sul sistema bancario europeo. C'è stato un certo contagio, ma gli investitori hanno capito molto rapidamente che il sistema bancario dell'area dell'euro è molto diverso perché è strettamente controllato e che i problemi che abbiamo visto negli Stati Uniti e in Svizzera hanno meno probabilità di concretizzarsi nell'area dell'euro. Resta ovviamente il fatto che il forte aumento dei tassi di interesse comporta un aggiustamento significativo per il sistema finanziario".

Christine Lagarde, presidente della BCE, ha più volte invitato i governi a ridurre il loro sostegno alle imprese e alle famiglie per quanto riguarda le bollette del gas e dell'elettricità. Perché?

"Ci sono due messaggi qui. In primo luogo, i governi hanno deciso i loro programmi di sovvenzione quando i prezzi del gas erano molto alti. Ora che stanno diminuendo, è logico che raccomandiamo ai governi di ridurre questi sussidi. E in secondo luogo, se la politica fiscale immette meno stimoli nell'economia, le pressioni inflazionistiche saranno inferiori nei prossimi anni. Di conseguenza, l'inflazione tornerà più rapidamente al nostro obiettivo del 2%, il che significa che i tassi di interesse non dovranno aumentare più del necessario".

Significa che l'era del denaro gratuito è finita?

"Distinguiamo tra due fasi. Prima di tutto, è vero che i tassi di interesse nominali saranno elevati nei prossimi anni. Ma dopo, anche quando l'inflazione sarà tornata al nostro obiettivo di circa il 2%, i mercati finanziari non si aspettano che i tassi di interesse tornino ai livelli molto bassi che avevamo prima della pandemia. Al contrario, i mercati prevedono una normalizzazione dei tassi intorno al 2%. Ciò significa che l'era in cui vivevamo da molto tempo prima della pandemia e durante la pandemia stessa - un'era di tassi di interesse estremamente bassi - non dovrebbe tornare".

Ma non dimentichiamo che, a lungo termine, un tasso di interesse intorno al 2% non è particolarmente elevato. Tutti i fattori che esistevano prima della pandemia - invecchiamento della popolazione, bassa crescita, ecc. - sono ancora rilevanti. Quindi non esagererei il capovolgimento della situazione".