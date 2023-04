Prende il via martedì 4 e mercoledì 5 aprile il tour nazionale di conferenze stampa “La sicurezza è il tuo futuro” organizzato dal Sindacato UGL, per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sull’importanza di rafforzare la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Di seguito, le tappe delle conferenze a cui parteciperà Paolo Capone, Segretario Generale UGL: martedì 4 aprile, alle ore 9.00 a Roma, presso la sede confederale UGL, in via Nomentana, 26; alle ore 12.30 a Firenze, Hotel Adler Cavalieri Via della Scala, 40; alle ore 15.30 a Bologna, presso il Millenn Hotel Bologna, in via Cesare Boldrini, 4.

Mercoledì 5 aprile, alle ore 9.30, a Genova presso l’Hotel Continental, in via Arsenale di Terra, 1; alle ore 14.00 a Torino al Turin Palace Hotel, sala Farassino, in via Paolo Sacchi, 8; alle ore 17.00 a Milano, presso lo Starhotel E.C.HO., in viale Andrea Doria, 4.

È possibile seguire la diretta degli eventi sulla pagina Facebook del sindacato:

https://www.facebook.com/unionegeneralelavoro