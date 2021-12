Ospite a sorpresa di Che tempo che fa, in onda questa sera su Rai 3, è Patrick Zaki, il ricercatore egiziano dell'Università di Bologna rilasciato lo scorso 8 dicembre dal carcere di Mansoura dopo 22 mesi di detenzione in Egitto. "È grazie a tutti voi se sono a casa. Adesso sto proprio bene e devo ringraziare tutti voi. Mi sembra di essere in un sogno e sono onorato di essere qui", annuncia Zaki. La voglia di ritornare a Bologna è forte, come confessa a Fabio Fazio durante il collegamento: "Voglio essere a Bologna domani".

L'attivista egiziano non ha mai dubitato della sua innocenza: "Spero non capiti a nessuno un momento come questo. Io ho sempre creduto alla mia innocenza, tutti quelli che si sono interessati a me, tutti i bolognesi: sono queste le cose che mi hanno aiutato ad andare avanti".