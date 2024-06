"Quelli che stendono il braccio ululando al duce, visti nei filmati di @fanpage e @PiazzapulitaLA7, non sono ragazzi che sbagliano. Sono giovani che crescono. E nessuno di Fratelli d’Italia, da Meloni in giù, interverrà se non per minimizzare, sviare e nascostamente incoraggiare". Lo afferma il direttore di Oggi Carlo Verdelli su X.