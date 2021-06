"Sulle varianti è importante conoscerne non solo la diffusione, ma anche gli effetti. Domani credo sarà noto l'esito dell'indagine più recente condotta dall'Istituto superiore di sanità sulla circolazione in Italia della variante Delta ma di questo tema è bene approfondire anche altri aspetti".

Sono le parole di Giorgio Palù, presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), all'Ansa.

Cioè - prosegue - se la variante, oltre ad essere più contagiosa e diventare dominante, provochi più ricoveri, se chi si ammala sia stato o meno vaccinato e con quale tipo di vaccino, se abbia ricevuto 1 o 2 dosi di vaccino, se la variante Delta causi malattia in forma più o meno grave e in che percentuale di soggetti infettati provochi il ricovero in area medica e in terapia intensiva".