"Grazie presidente Mattarella! Il suo sostegno non è mai mancato, ci ha incoraggiati ad andare avanti, è stato un sostenitore tenace della scienza e della sua libertà! Grazie anche a lei il nostro Istituto si è affermato come 'una delle certezze e dei baluardi del nostro Paese in questa Pandemia'". Lo scrive su Facebook il professor Francesco

Vaia, direttore dell'Inmi Spallanzani di Roma, eccellenza per la cura delle malattie infettive e fiore all'occhiello della Capitale. "Continuiamo, con l'aiuto di tanti amici e colleghi, a partire dal caro Guido Silvestri, a dare un sguardo internazionale e ancora piu' performante nella ricerca allo Spallanzani - aggiunge Vaia -. Ci attendono sfide ancora non vinte: il superamento dei brevetti per dare possibilità a tutti i popoli di accedere ai vaccini; l'aggiornamento dei vaccini e delle terapie innovative da portare a casa delle persone fragili. La modernizzazione di scuola e trasporti. Siamo sulla strada buona. Non sprechiamo questo tempo!".