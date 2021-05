"Non sono le industrie farmaceutiche a dettare le regole ma gli enti regolatori, e gli studi hanno mostrato che potrarre la dose fino al 42esimo mantiene l’efficacia della protezione dalla malattia".

Così, a Sky TG24, il presidente dell’agenzia italiana del farmaco (Aifa), Giorgio Palù.

"Con un semplice ritardo di 2-3 settimane - spiega -, possiamo coprire 3 milioni di persone a rischio. La raccomandazione non è un suggerimento, l'Ema ha introdotto questa indicazione on label, cioè riportata sul cosiddetto bugiardino. Le decisioni sulla seconda dose - prosegue -, vengono prese anche sulla base dei risultati osservati sul campo, soprattutto nel Regno Unito, su decine di milioni di persone e quindi non limitati agli studi di validazione su poche decine di migliaia di casi. E le somministrazioni in alcuni Paesi hanno mostrato che spostando la seconda dose fino a 42 giorni la protezione dalla malattia che resta alta, fino al 70%, e viene mantenuta la capacità degli anticorpi di riconoscere il virus. Chi riceverà la seconda dose a 42 giorni non si deve preoccupare, assolutamente".