Da un'indagine effettuata da Altroconsumo su un campione di oltre 1000 italiani in età compresa tra 18 e 74 anni, è emerso che quasi due cittadini su tre sarebbero favorevoli all'obbligo vaccinale anti-Covid per gli adulti. Per quanto riguarda invece il capitolo Green Pass, solo 10 italiani su 100 non lo possiedono, mentre più della metà che lo detiene si reputa al sicuro nei luoghi pubblici. Tornando poi alla questione vaccini, in relazione alla terza dose da somministrare ai più giovani, meno della metà dei genitori con figli under 12 sono disposti a vaccinarli, invece il 23% non intende farlo.