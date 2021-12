Luca Zaia si è sottoposto alla terza dose del vaccino contro il Covid. Ad annunciarlo è lo stesso governatore del Veneto, ospite oggi a '105 Kaos' trasmesso su Radio 105. "Nonostante le minacce stiamo andando bene", conferma il leghista, precisando che "l'86% dei veneti si sono vaccinati" e "abbiamo un quarto dei ricoverati rispetto all'anno scorso a parità di contagiati quotidiani. Il che vuol dire che i vaccini stanno funzionando. L’83% dei ricoverati in Veneto in terapia intensiva non sono vaccinati, il 55% dei ricoverati in corsia non sono vaccinati". Lancia poi "un appello ai cittadini, pur rispettando la scelta volontaria, di valutare fino in fondo l'opportunità della vaccinazione".