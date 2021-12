Franco Locatelli, questa sera ospite a 'Che tempo che fa', reputa "sicuri" i vaccini anti-Covid per i bambini della fascia 5-11 anni. "Il 16 dicembre si inizia a vaccinare. Credo sia un bel regalo di Natale per i bambini", sottolinea il presidente del Consiglio superiore di sanità, aggiungendo che saranno presentati "percorsi dedicati all'interno degli hub vaccinali soprattutto per i più piccoli che vanno rassicurati". In tal senso, precisa, per attuare il sistema, "simile a quello degli adulti", "sarà fondamentale il coinvolgimento di pediatri e famiglie".