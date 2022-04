Primi segnali di crescita per le quarte dosi, che in due giorni - giovedi' e venerdi' scorsi - hanno sfiorato le 15mila somministrazioni complessive. In totale sono 93.430 le quarte dosi fatte finora. Continuano invece a diminuire le somministrazioni delle prime dosi e del nuovo vaccino Novavax. I numeri emergono dall'analisi dei dati forniti sul sito del Governo dedicato al report vaccini. Il primo incremento delle quarte dosi arriva dopo l'apertura dell'Aifa per over 80, ospiti di Rsa e 60-80enni fragili, sebbene alcune Regioni non abbiano ancora iniziato a prendere le prenotazioni (la Liguria ad esempio inizierà domani). La settimana pasquale, inoltre, ha probabilmente spinto gli italiani a prenotare l'inoculazione dopo le feste. Nel dettaglio, in Italia hanno ricevuto la quarta dose 7.340 persone giovedi' scorso e 7.562 venerdi', per poi scendere a 4.126 la vigilia di Pasqua. A livello geografico è in testa la Lombardia con 2.796 dosi giovedi' e 2.331venerdi'. La Campania ne ha registrate 2.500 in totale tra giovedi' e venerdi', l'Emilia Romagna poco meno di 1.700 nei due giorni. Nel Lazio sono state somministrate 621 dosi giovedi', 725 venerdi' e - in controtendenza rispetto alle altre regioni - un picco di 837 sabato.