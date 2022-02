Nicola Magrini, intercettato da 'Sky Tg24', afferma che "sarebbe coerente mantenere l’obbligo di vaccinazione per gli over 50". Per quanto riguarda l'ipotesi quarta dose di vaccino anti-Covid, il direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco ha dichiarato che la somministrazione va raccomandata per il momento a soggetti più fragili dopo 4 mesi dalla conclusione del ciclo vaccinale con il booster. Nei prossimo mesi, continua Magrini, "valuteremo quello che succederà con grande attenzione". "Servirà capire quali varianti circoleranno e sulla base di quello decidere se avere un’altra campagna di vaccinazione di massa o concentrarsi a restringere la raccomandazione a vaccinarsi come per l’influenza solo su soggetti a partire da una certa età", conclude.