Maria Rita Gismondo:"Se oggi avessi la possibilità di scegliere tra un vaccino conosciuto per la sua metodologia da 100 anni rispetto ad uno nuovo, sceglierei il primo. Non siamo in questa condizione, invito a usare i vaccini a disposizione". Lo ha dichiarato la virologa Maria Rita Gismondo ad Accordi e Disaccordi condotto da Andrea Scanzi, Luca Sommi e e Marco Travaglio su La7.