"Giovedì 2 dicembre 2021 alle ore 17.30 presso la Biblioteca Goffredo Mameli a Roma, in Via del Pigneto 22, si terrà la presentazione del libro di Fabrizio Tomaselli “Sulle ali della dignità” Come i lavoratori si sono battuti per impedire la distruzione di Alitalia (Youcanprint, agosto 2021).

Un’occasione per discutere dei fatti e dei misfatti che hanno condizionato la vita dei lavoratori e delle lavoratrici di Alitalia. Dopo la nascita della piccola compagnia ITA, le dichiarazioni del presidente Altavilla riportate dalla stampa gettano un’ombra ancor più preoccupante sul futuro del trasporto aereo italiano e di migliaia di lavoratori del settore.

Interverranno:

- Paolo Maddalena, vicepresidente emerito della Corte Costituzionale

- Guglielmo Forges Davanzati, professore di Economia Politica all'Università del Salento

- Sergio Rizzo, scrittore, vicedirettore del quotidiano la Repubblica

- Marco Ferri, copywriter, comunicazione commerciale, istituzionale e politica

- Fabrizio Tomaselli, autore del libro “Sulle ali della dignità”.

Modera: Piero Santonastaso, giornalista. Dipartimento Comunicazione USB".

Lo riporta in una nota il sindacato USB.