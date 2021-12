Se in Italia si parla di ridurre la quarantena, almeno per i vaccinati, in Usa questo provvedimento è già stato adottato. I Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) hanno deciso di ridurre a 5 giorni l'isolamento raccomandato per i positivi al Covid asintomatici per permettere il ritorno più veloce al lavoro.

"La ragione è che con questo grande volume di nuovi casi che stiamo avendo e che ci aspettiamo che continuerà con Omicron, dobbiamo stare attenti a non avere troppa gente ferma", le parole di Anthony Fauci alla Cnn. "Vogliamo che la gente possa tornare al lavoro, specialmente ai lavori essenziali", ha proseguito il virologo statunitense. Il Cdc ha deciso che i contagiati asintomatici possono dopo cinque giorni interrompere l'isolamento continuando ad indossare le mascherine per altri cinque giorni. "Possono tornare al lavoro facendo quello che è importante per continuare a far funzionare la società", evidenziando come la variante Omicron stia provocando casi asintomatici o con sintomi molto lievi.