Anthony Fauci, il consulente di Joe Biden per il Covid, non tornerà alla Casa Bianca nel caso di una vittoria di Donald Trump nel 2024. Fauci ha risposto con un deciso "no" a chi gli chiedeva se intendesse servire ancora sotto Trump. "Se guardate alla risposta dell'amministrazione sapete che non è stata ottimale. la storia parlerà da sola", ha detto in un'intervista a Cnn.