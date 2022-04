"In questo buio che voi vivete, signor sindaco, signori e signore parlamentari, il buio oscuro della guerra e della crudeltà, tutti noi preghiamo con voi questa notte, preghiamo per tante sofferenze. Noi soltanto possiamo darvi la nostra compagnia, la nostra preghiera e dirvi coraggio e vi accompagniamo. Possiamo anche dirvi la cosa più grande che oggi si celebra: Cristo è risorto". Così Papa Francesco al termine dell'omelia rivolgendosi a Ivan Fedorov, sindaco di Melitopol, presente in basilica per la Veglia Pasquale insieme con alcuni parlamentari ucraini.