L'esposto dell'Ambasciatore Razov? “E' allucinante, un po' mi rattrista e un po' mi indigna, che noi si debba rispondere all'ambasciatore di un paese che ora sta facendo una sporca guerra, bombardando scuole, palazzi, uccidendo civili, e che accusa i media, non solo la Stampa, di non raccontare la verità”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il direttore de la Stampa Massimo Giannini. “Questa è una minaccia ed una intimidazione bella e buona, che noi respingiamo con tutta la forza possibile, tanto più perché arriva da quel pulpito”. Dopo quanto è avvenuto ha avuto qualche contatto con l'Ambasciata? "No, in questi giorni ho avuto occasione di leggere quel che pensano di noi attraverso due loro tweet, a cui ho risposto. Ma non pensavo si potesse arrivare a questa denuncia - ha detto a Rai Radio1 Giannini - che è un attacco alla libera informazione ed un'intimidazione nei confronti del Paese".