Dalla lotta al Covid alla guerra in Ucraina che fa balzare i costi di produzione e rende piu’ onerosi i trasporti non c’è pace per frutta e verdura Made in Italy alle prese con l’impatto dei cambiamenti climatici che pesano sui raccolti in campi e frutteti.

Il punto sulla situazione al Fruit Logistica di Berlino, la principale fiera internazionale di settore in Europa, con il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini che incontra gli operatori italiani del settore, i piu’ presenti all’evento in Germania dove si consuma circa 1/3 in quantità dell’ortofrutta Made in Italy esportata.

L’appuntamento è in Fiera dalla mattina martedì 5 aprile dove alle 10.30 al padiglione 2.2. stand A-04 si svolgerà l’incontro dedicato a “Le nuove sfide per il rilancio dell’ortofrutta italiana” con il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini.



Per l’occasione verrà presentato a Berlino l’esclusivo report di Coldiretti su “Le nuove sfide dell’ortofrutta Italiana nel 2022”.

Sempre martedì 5 aprile al Fruit Logistica di Berlino alle ore 13 al padiglione 4.2 stand A-08 il convegno su “Il sistema BluDev oltre la tracciabilità per Limone Costa d’Amalfi, Rucola della Piana del Sele e Carciofo di Paestum Igp” e alle ore 15 al padiglione 4.2. stand A-03 l’incontro dedicato a “La competitività dell’ortofrutta italiana al tempo delle emergenze: il ruolo delle filiere e dei territori”.