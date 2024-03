"Al solito immancabile evento, il Presidente Giani rivela che la Regione spenda ogni anno ben 660 milioni di euro nel trasporto pubblico locale (treni e bus)", afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega. "Stando ai ritardi, cancellazioni e disservizi vari che quotidianamente i cittadini sono costretti a subire, non ci sembra, dunque, un grande successo", prosegue il Consigliere. "Ricordiamo inoltre al Governatore della Toscana che gli aumenti tariffari a carico degli utenti sono stati onerosi e che il taglio delle linee sul TPL sarà altrettanto traumatico.

In questo quadro, l'Assessore Baccelli, a parte qualche ininfluente Tavolo tecnico, non riesce a fare altro", precisa l'esponente leghista. "Con buona pace delle migliaia di pendolari, lavoratori e studenti, che adesso saranno lieti di sapere come Giani si vanti di spendere centinaia di milioni all'anno, che però non riescono ad evitare disagi, tagli e aumenti tariffari per gli utenti", conclude la rappresentante della Lega.