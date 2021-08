“Abbiamo seguito fin dall’inizio - afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega e membro della Commissione Sanità - la grave problematica relativa alla palese carenza di personale infermieristico nelle Rsa toscane, ulteriormente acuitasi dopo alcuni concorsi pubblici sia nazionali che regionali. Tardivamente, rispetto agli accorati e ripetuti appelli di chi gestisce queste strutture la Regione aveva deciso per una soluzione temporanea che consentisse una sorta di “travaso” di personale verso le Rsa; ora, però, stanno subentrando aspetti economici non trascurabili. Infatti - precisa l’esponente leghista - il costo extra derivato da questa operazione è totalmente a carico delle Rsa, come segnalano direttamente i gestori e quindi si rischia che la criticità torni prepotentemente a galla. Addirittura - sottolinea il rappresentante della Lega - c’è la fondata possibilità che qualche residenza sanitaria venga quasi “costretta” a non segnalare determinate carenze nell’organico, non potendo sostenere i predetti oneri aggiuntivi. Insomma - conclude il rappresentante della Lega - era chiaro da mesi, come da noi più volte puntualizzato in Commissione, che la situazione fosse fuori controllo e la toppa messa, lo ribadiamo tra l’altro in modo tardivo, sta risultando inadeguata con tutte le potenziali ed inevitabili conseguenze del caso per i pazienti ricoverati”.