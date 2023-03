Il tema Giustizia rappresenta un'urgenza da affrontare al più presto nel nostro Paese: si parla sempre di un sistema in difficoltà, ma da troppi anni si attende un processo di Riforme che ne attualizzi l'impianto, restituendo funzionalità e costituzionalità ad un settore fondamentale per la Democrazia, anche in funzione delle nuove tecnologie disponibili, sulle quali sono necessarie profonde riflessioni.

A questo scopo, l'Associazione Marco Pannella di Torino e Italia Liberale e Popolare hanno organizzato l'incontro pubblico "La Giustizia in Italia, tra Attesa di Riforme ed Intelligenza Artificiale", che si terrà presso la sede dalla Fondazione Camis De Fonseca di Torino, per parlare, con l'ausilio di esperti, dello stato dell'arte della Giustizia, ad un anno dai Referendum della Primavera scorsa. Ne parleranno Sergio Rovasio, Presidente dell'Ass. Marco Pannella, Mario Barbaro, membro della Segreteria del Partito Radicale, Claudio Desirò, Segretario Nazionale di Italia Liberale e Popolare, l'Avvocato Alberto Del Noce, Responsabile Giustizia di Lib-Pop Piemonte ed il Prof. Pietro Piazzolla del Politecnico di Milano, Resp. Città Metropolitana di Lib-Pop Piemonte.

Un incontro aperto per portare all'attenzione dell'opinione pubblica il presente ed il futuro della Giustizia, attraverso l'intervento di esperti in grado di informare nel merito, con competenza ed attenzione, lontano dall'approccio demagogico e giustizialista che ha inquinato negli anni il sistema-giustizia e mediatico del nostro Paese.