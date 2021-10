"E' verosimile che, col tempo, la scienza ci dirà di sì, o meglio, l’immunità che abbiamo oggi con i vaccini mima quella che è l’immunità naturale che si raggiunge dopo che si è presi il virus. Quindi è evidente che, così come chi ha dovuto fare un vaccino perché ha avuto un’infezione sei mesi fa o un anno fa, verosimilmente l’immunità anche data dai vaccini non è eterna. Prima o poi, dunque, una dose aggiuntiva dovremo farla. La scienza ci dirà se dovremo farla una volta ogni anno, se questa terza dose deve esser fatta a 9 mesi, a 12 mesi a 14. In sostanza, con il nuovo anno, un po’ tutti dovremo procedere con una terza dose a seconda di quando si è completato il ciclo vaccinale precedente". Così, a Timeline (Sky TG24), il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri