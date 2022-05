"Sono vicino all’Anpi per la scomparsa di Carlo Smuraglia. Con lui perdiamo un uomo saggio e coraggioso. Fu partigiano e uomo delle istituzioni, forte nelle sue posizioni ma sempre aperto al confronto, soprattutto con i giovani a cui cercò in ogni modo di spiegare e trasmettere i valori della Resistenza.

Per lui e per i molti che hanno combattuto per la nostra libertà terremo vivo il suo ricordo". Così Andrea De Maria, deputato Pd, Segretario d’Aula della Camera dei Deputati