La Sicilia rischia sempre di più la zona gialla. Dai dati forniti da Agenas, Agenzia per i servizi sanitari regionali, è emerso che la quota relativa ai ricoveri ordinari si attesta al 20% mentre desta particolare preoccupazione la situazione in terapia intensiva, con un incremento dell'11% per il secondo giorno consecutivo. Numeri che sforano di fatto le soglie massime: 15% ricoveri ordinari, 10% terapie intensive.