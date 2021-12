Il Covid continua a circolare, i casi aumentano e le Regioni si colorano di giallo. Il ministro Speranza ha firmato l'ordinanza che prevede altre due settimane "in giallo" per Friuli-Venezia Giulia e Calabria. Sono sette in tutto i territori; oltre alle due Regioni già citate, in giallo anche Marche, Liguria, Veneto e provincia autonoma di Trento. Nella stessa fascia di colore anche la provincia autonoma di Bolzano. Rischio cambio colore anche per Lazio, Piemonte e Lombardia.