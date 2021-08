"Il Preside del Liceo “Buonarroti” di Monfalcone, nonché vicepresidente della Sezione ANDIS Friuli Venezia Giulia, Vincenzo Caico, giustamente preoccupato di garantire un regolare avvio di anno scolastico, ha ritenuto di invitare, con una lettera, studenti e famiglie alla vaccinazione. Qualcuno, per tutta risposta, ha restituito la lettera con un proiettile. Siamo di fronte ad un grave e assurdo episodio di intimidazione che testimonia il livello di inciviltà che possono assumere le posizioni antivaccino". Così in una nota a firma di Nicola Puttilli, presidente del Consiglio Nazionale Andis (Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici).

"L'Andis ha sostenuto l’importanza della massima diffusione della vaccinazione non solo tra il personale scolastico ma anche tra gli studenti, le loro famiglie e tutti coloro che, per le più diverse ragioni, avranno accesso ai locali scolastici. Il deprecabile evento di Monfalcone richiama, ancora una volta, il ruolo della scuola come luogo di elezione dell’educazione alla cittadinanza e al confronto civile e democratico".

"Il Consiglio nazionale dell’ANDIS, nell’esprimere unanime e forte condanna dell’accaduto, sollecita l’immediato intervento della magistratura al fine di individuare i vili autori del gesto e, nel contempo, chiede al Ministro dell’Istruzione di non lasciare soli e senza strumenti e supporti adeguati i dirigenti scolastici, in un frangente di estrema complessità ed incertezza e non privo di rischi, anche personali", conclude la nota