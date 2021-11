“Stiamo per uscire finalmente dalla pandemia ma ancora non ne siamo fuori. È un momento questo in cui dobbiamo raddoppiare gli sforzi, non allentarli. Dobbiamo rispettare ancor di più le norme di sicurezza, e mettere tutti nelle condizioni di operare nelle migliori condizioni possibili. Se questo vale per qualunque settore, ancora di più vale per la scuola. Per l'importanza che riveste nella società, per la responsabilità che ha nei confronti delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. Per queste ragioni, mi sento di non condividere la decisione di non estendere la proroga dei contratti per l'organico aggiuntivo anti Covid anche al personale ATA, riservando la proroga solo al personale docente. Aggiungo che era stato lo stesso ministero dell’Istruzione ad aver avanzato una richiesta in tal senso. Noi come Partito democratico abbiamo sempre sostenuto la necessità di avere organico aggiuntivo anti Covid, sia docente che personale Ata. Le due cose vanno insieme e insieme si tengono. Stupisce dunque la decisione del Tesoro di bocciare questa ragionevole richiesta”.

Lo dichiara Rosa Maria Di Giorgi, capogruppo Pd in commissione Cultura della Camera.

“E’ una scelta miope – prosegue l'esponente dem - che rischia di penalizzare il gran lavoro fatto per mettere in sicurezza gli istituti scolastici. Continuiamo a vivere tempi non ordinari, in cui le procedure di accesso, di sanificazione, di controllo hanno bisogno di personale aggiuntivo. Chiediamo al governo un supplemento di riflessione – conclude Di Giorgi – altrimenti rischiamo di fare un grave danno proprio nell'ultimo miglio”.