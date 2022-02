Il presidente Sindacato Medici Italiani (SMI) Ludovico Abbaticchio è intervenuto nella trasmissione Tg Plus condotta da Riccardo Borgia per parlare dello sciopero dei medici previsto il 1 e 2 marzo.

Carichi di lavoro insostenibili e mancanza di tutele

Ormai sono due anni che siamo sotto pressione come tutta l’area sanitaria sulla questione covid. Ma la motivazione scatenante è stata il mancato indennizzo alle famiglie dei più dei 360 medici deceduti per covid nel nostro paese. Il sistema pubblico sanitario rischia di essere frantumato da una serie di scelte che si stanno portando avanti da tempo. La scelta è stata dura, sappiamo che per due giorni daremo disagi ai cittadini ma gli stessi devono comprendere che stiamo scioperando per salvaguardare il rapporto medico paziente che in questo momento è a rischio come il servizio sanitario pubblico territoriale.

Ferie mai recuperate e dei turni estenuanti che ancora avvengono

Il tema dell’esaurimento a livello psicologico e fisico è all’attenzione di tutti. La medicina generale e territoriale per tutto il periodo pandemico ha curato il 94% la popolazione malata di covid a domicilio. Abbiamo le ambulanze del 118 in tutta Italia che hanno pochi medici, la guardai medica idem e i medici di famiglia che stanno andando in pensione. Questo perché è stata creata una strettoia di ingresso alla medicina generale. Tutto questo non si riesce a discutere a livello nazionale e ministeriale perché in questo momento ritenevamo che chi sta governando, avendo una cultura storica, politica del servizio sanitario nazionale pubblico come tutela, si è distratto e non sta guardano in maniera seria quello che sarà il presente e futuro della medicina del nostro territorio.

I medici di famiglia sono stati lasciati soli

I cittadini conoscono il nome e cognome del proprio medico di famiglia. Questo cosa vuol dire, che questa figura costruiste un rapporto di comunicazione diretta. Abbiamo un lavoro non soltanto di carattere sanitario ma anche educativo e di informazione sul campo vaccinale. L’abbandono di questa categoria è stato anche dimostrato dai compiti affidatici. Dobbiamo tornare alla tutela del medico di famiglia e alla visita e soprattutto tornare alla valorizzazione di un ruolo fondamentale per la struttura del sistema sanitario nazionale pubblico.

Le donne medico hanno pagato il prezzo più alto.

Se una dottoressa rimane incinta non ha i diritti che qualunque donna che lavora potrebbe avere. Inoltre se un medico si ammala non ha diritti assistenziali se non quelli dell’assicurazione per trenta giorni dati da una situazione generica fatta a livello contrattuale. Secondo me è da rivedere tutto il sistema sanitario e tutti i criteri devono essere riportati da un accordo nazionale che in questo momento è stato firmato dal sindacato maggioritario, costringendo noi a dover firmare tecnicamente quegli accordi.

Il peso della burocrazia sta diventando insostenibile

Ogni ricetta è diventata un assegno al portatore. È chiaro che se un tampone antigenico si paragona ad un molecolare di una diagnostica è sufficiente quindi quella determinata certificazione. Quindi creare ulteriori eccessi di certificazioni e ingorghi ambulatoriali è ridicolo. Anche perché chiedere ad un cittadino il certificato di guarigione quando c’è un tampone negativo ormai acquisito credo sia quantomeno inutile creando spreco di tempo per i medici e i cittadini stessi.