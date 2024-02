Tanti auguri di pronta e completa guarigione, dalla frattura alla tibia e malleolo, alla nostra 'dea' delle nevi, alla nostra Sofia Goggia, campionessa in pista ma anche fuori, come ha già dimostrato in passato riuscendo a rialzarsi dopo gravi infortuni e tornare ogni volta più forte di prima.

La Goggia con il suo lavoro, con i suoi risultati in pista, e con la sua caparbietà o ostinazione nel rialzarsi e tornare dopo ogni infortunio, è diventata un simbolo del nostro essere bergamaschi: Bergamo si è rialzata ed è ripartita dopo ogni momento buio, anche dopo la pandemia, e la nostra Sofia Goggia si rialzerà da questo brutto infortunio e ripartirà tornando più forte di prima.

Lo afferma il senatore della Lega, Roberto Calderoli.